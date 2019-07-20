أنصار الله تهاجم قاعدة "الملك خالد" الجوية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم السبت، تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية "مهمة" بقاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء العميد يحيى سريع عبر صفحته على "فيسبوك" صباح اليوم السبت "سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بطائرات قاصف2k استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وقد أصابت أهدافها بدقة".

الطيران المسير يعاود عملياته الهجومية بعمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالدالجوية بخميس مشيط بعسير، أصابت أهدافها بدقةعالية.

تأتي هذه العمليات ردا على استمرار العدوان حيث بلغت غاراته الجويةخلال 12 ساعة الماضية 19 غارة جوية. — يحيى سريع (@army21ye) July 16, 2019

وأضاف سريع "تأتي هذه العملية في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم حيث بلغ عدد غارات العدوان خلال 12 ساعة الماضية 25 غارة جوية".

وكان طيران التحالف العربي، نفذ فجر الخميس، ثلاث غارات على معسكر اللواء 25 ميكا في مديرية عبس شمال غربي حجة، الذي سبق وتعرض إلى قصف متكرر منذ انطلاق عمليات التحالف في 26 مارس/ آذار العام 2015.

في سياق الغارات الجوية أيضا، جدد طيران التحالف العربي، قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكرت "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 4 غارات على مديرية باقم شمال صعدة، ومديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة، بعد ساعات من شنه غارة على منطقة غمار بمديرية رازح غرب صعدة، أدت إلى تدمير منزل.