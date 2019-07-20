فيديو جديد... لحظة انقضاض عناصر الحرس الثوري من هليكوبتر على الناقلة البريطانية

نشر الحرس الثوري الإيراني لقطات مصورة تظهر زوارق سريعة تتوقف بجانب الناقلة المحتجزة التي ترفع علم بريطانيا وأفرادا من الحرس الثوري ينزلون عليها من طائرة هليكوبتر.