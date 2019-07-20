بريطانيا تحذر رعاياها في مصر من "هجمات إرهابية محتملة"

حذرت الخارجية البريطانية، السبت، رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر من "هجمات إرهابية محتملة".

جاء ذلك في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام كـ"إجراء احترازي".

وقال البيان: "من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر. وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثلا بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد".

وأوضح البيان أن "الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن المصرية، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب".

وفي وقت سابق، قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من اليوم السبت "كإجراء احترازي" من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك.

وقال البيان "نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرةلسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".

وأضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن طاقما بريطانيا راجع الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس. وفقا لـ"رويترز".

ولم تعلق السلطات المصرية على البيان.