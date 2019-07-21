خلال العامين الماضيين... وزير بـ"الكابينيت": إسرائيل الوحيدة التي قتلت إيرانيين 

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغابي، صباح اليوم، الأحد، إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعمل ضد التهديد الإيراني على أرض الواقع.

وذكر هنغابي، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي قتلت إيرانيين خلال العامين الماضيين.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، الأحد، على لسان هنغابي، إلى هجمات سلاح الجو الإسرائيلي المتكررة في سوريا على مواقع للحرس الثوري الإيراني، والتي أدت في عدة مرات إلى مقتل العديد منهم.

השר צחי הנגבי ל-@golan_aryeh על המתיחות בין ארה"ב לאיראן: "אנחנו המדינה היחידה בעולם שהורגת איראנים כבר שנתיים. אנחנו מכים באיראנים מאות פעמים בסוריה, לפעמים מודים בכך. הם מבינים שישראל מאוד תקיפים כשמדובר בביטחון הלאומי"#הבוקרהזה @ReshetBet pic.twitter.com/8nGuIJiZvm — כאן חדשות (@kann_news) July 21, 2019

ونقلت الهيئة على لسان الوزير الإسرائيلي أن إيران تفهم جيدا أن إسرائيل ستدافع عن أمنها القومي في حال مهاجمتها بأي وسيلة كانت.

وأوضحت القناة العبرية "هيئة البث الإسرائيلية" أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، بريان هوك، تحدث مع مسؤولين إسرائيليين حول أزمة ناقلات النفط في منطقة الخليج، واحتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية، والتأكيد على ضرروة عقد قمة دولية لبحث حرية الملاحة وتأمينها في الخليج. في إشارة إلى "قمة البحرين" التي اقترحتها الولايات المتحدة.