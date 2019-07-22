ظريف يفاجئ الجميع: ذلك يبقى سرا من أسرار دولتنا

وتابع: "سنواصل بيع النفط لأن سوق النفط العالمية لا يمكنها أن تصمد من دون نفطنا".
وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "استبعاد خيار اندلاع حرب في المنطقة غير ممكن، لكنه أشار إلى أن الحرب الاقتصادية أشد تأثيرا على المدنيين من العسكرية". كما أكد أنه بإمكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الظهور على قناة إيرانية في حال قبل بالظهور عبرها بالشروط التي يجري بها هو المقابلات مع القنوات الأمريكية.
وقال ظريف، إن الإيرانيين يصدقون حديث ترامب حين يقول إنه لا يريد حربا ولا تغيير النظام في طهران، مؤكدا أن بلاده لم تغادر طاولة المفاوضات بل أمريكا هي التي غادرتها.
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