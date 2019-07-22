ظريف يفاجئ الجميع: ذلك يبقى سرا من أسرار دولتنا

رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الكشف عن هوية الجهة التي ستستورد النفط الإيراني، أو الطريقة التي ستتبعها إيران في تصدير النفط التفافا على العقوبات الأمريكية.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة " سي إن إن " الأمريكية، قال ظريف ردا على سؤال حول ما إذا بإمكان إيران الاستمرار في بيع نفطها للصين أو الهند رغم العقوبات الأمريكية: "سنواصل بيع النفط، ولكن كيف ولمن، سيبقى سرا من أسرار دولتنا، لأن معرفة هذا الأمر يمكن الولايات المتحدة من منعنا من ذلك".

وتابع: "سنواصل بيع النفط لأن سوق النفط العالمية لا يمكنها أن تصمد من دون نفطنا".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "استبعاد خيار اندلاع حرب في المنطقة غير ممكن، لكنه أشار إلى أن الحرب الاقتصادية أشد تأثيرا على المدنيين من العسكرية". كما أكد أنه بإمكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الظهور على قناة إيرانية في حال قبل بالظهور عبرها بالشروط التي يجري بها هو المقابلات مع القنوات الأمريكية.

وقال ظريف، إن الإيرانيين يصدقون حديث ترامب حين يقول إنه لا يريد حربا ولا تغيير النظام في طهران، مؤكدا أن بلاده لم تغادر طاولة المفاوضات بل أمريكا هي التي غادرتها.