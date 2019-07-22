رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: لن تفاوض حول القدرات الصاروخية

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، إن بلاده لن تتفاوض حول قدراتها الصاروخية، لا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا مع غيرها.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ذو النور القول، اليوم الاثنين، "نحن لا نعارض إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تنبثق هذه المفاوضات من موقف كرامتنا".

وتابع "الأمريكيون دائما ما ينتهكون عهودهم بعد التفاوض، لقد شاهدنا بوضوح كيف خرجوا من الاتفاق النووي بكل سهولة، ومن ناحية أخرى يلعب الأوروبيون دورا مزدوجا بين الطرفين".

وأضاف ذو النور "هذا الانتظار غير المعقول وغير الواقعي من أجل أن نفاوض على قدرتنا الصاروخية لن يحدث".

وتابع "نحن لن ندخل بمفاوضات لا مع الولايات المتحدة ولا مع أي دولة أخرى حول قدراتنا الصاروخية".