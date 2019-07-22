الخارجية التركية: أنقرة قد تبدأ عملية عسكرية في شرق الفرات حال استمرت التهديدات 

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع "تي جي أر تي" التركية، اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة لم تلتزم بخارطة الطريق المتعلقة بمنبج ولم تتخذ أي خطوات ملموسة حيال ذلك".
وتابع بقوله:
قد نبدأ عملية عسكرية شرق الفرات في حال استمرت التهديدات ولم يتم إيجاد حل واتخاذ خوات ملموسة.
وأضاف وزير الخارجية التركي: "نأمل في التوصل إلى حل حول إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات خلال الاجتماع الذي سيعقد مع الوفد الأمريكي اليوم وفي حال لم نخرج بنتيجة فنحن نجري تحضيراتنا العسكرية".
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