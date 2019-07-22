الخارجية التركية: أنقرة قد تبدأ عملية عسكرية في شرق الفرات حال استمرت التهديدات 

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة قد تطلق عملية عسكرية في شرق الفرات حال عدم التوصل لاتفاق مع الجانب الأمريكي بإنشاء المنطقة الآمنة على حدودها.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع "تي جي أر تي" التركية، اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة لم تلتزم بخارطة الطريق المتعلقة بمنبج ولم تتخذ أي خطوات ملموسة حيال ذلك".

وتابع بقوله:

قد نبدأ عملية عسكرية شرق الفرات في حال استمرت التهديدات ولم يتم إيجاد حل واتخاذ خوات ملموسة.

وأضاف وزير الخارجية التركي: "نأمل في التوصل إلى حل حول إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات خلال الاجتماع الذي سيعقد مع الوفد الأمريكي اليوم وفي حال لم نخرج بنتيجة فنحن نجري تحضيراتنا العسكرية".