بومبيو يعلق لأول مرة على تقارير اعتقال جواسيس أمريكيين في إيران

بومبيو تعليقا على تقارير عن اعتقال جواسيس في إيران: لا يمكنني التعليق بشكل محدد لكن إيران لها تاريخ في الكذب