مصدر: مندوب الأرجنتين في فيينا قد يشغل منصب مدير وكالة الطاقة الذرية

قال مصدر دبلوماسي في فيينا، اليوم الاثنين، إن المندوب الدائم للأرجنتين لدى المنظمات الدولية، رافاييل غروسِي، قد يشغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

موسكو- سبوتنيك وذكر المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، "حتى الآن هناك معلومات عن ترشح رافاييل غروسِي".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وأبلغت وكالة الطاقة الذرية، الدول الأعضاء بوفاة أمانو. وقالت: "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".

ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب المدير العام للمنظمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2009.

الجدير بالذكر، أن يوكيا أمانو هو دبلوماسي ياباني، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرا عاما لها.

وولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وبدأ دراسته في جامعة طوكيو عام 1968، وبعد تخرجه من كلية الحقوق، التحق بوزارة الخارجية عام 1972. وخدم أمانو في عدة سفارات لليابان، وتحديدا في فينتيان وبروكسل وواشنطن، كما شغل منصب القنصل العام لليابان في مرسيليا عام 1997، وتخصص في قضايا نزع السلاح والحظر النووي.