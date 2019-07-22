ترامب يعلق على تقارير إيرانية بالقبض على جواسيس للمخابرات الأمريكية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين تماما أن تكون إيران قد اعتقلت 17 شخصا تتهمهم بأنهم جواسيس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وحكمت بالإعدام على بعضهم.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "التقارير حول إلقاء إيران القبض على جواسيس تابعين لوكالة الاستخبارات الأمريكية خاطئة تماما، مجرد كذبات ودعاية (مثل الادعاءات بأنهم أسقطوا طائرة مسيرة) ينشرها نظام ديني يتهاوى ولا يملك أي فكرة حول ما يفعله".

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019

​وأضاف ترامب "اقتصادهم ميت، وسيلحق به ضرر أكبر، إيران تعيش في فوضى عارمة".

وأعلنت إيران، أنها ستفصح غدا عن تفاصيل حول عدة جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة ودول أخرى ألقت القبض عليهم وأحالتهم للقضاء.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن وزير الأمن سيد محمد علوي قوله، "حددنا جواسيس أمريكيين وجواسيس تابعين لوكالات مخابرات لدول أخرى في العديد من الأماكن الحساسة في الجمهورية الإسلامية، وقمنا بتسليمهم إلى القضاء بعد اعتقالهم".

وأضاف "سوف يتم الإعلان عن تفاصيل وهويات هؤلاء الجواسيس الأمريكيين من خلال وثائقي سوف يبث اليوم".

وتابع علوي "حان الوقت للكشف عن برامج التجسس الأمريكية وعناصرها، والتي تم إفشالها في إيران وخارجها".