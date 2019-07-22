دراسة تكشف أكثر الأشياء إثارة للإزعاج في أماكن العمل

كشف استطلاع رأي أجرته شركة اتصالات بريطانية أن الأكل في أماكن العمل هو أكثر الأشياء التي تزعج الزملاء.

كما أوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة 4com للاتصالات أن أكثر الأشياء التي تزعج في العمل هي تناول الزملاء الطعام اللذيذ، مثل السمك والكاري. وأشارت الدراسة أنه بالإضافة إلى الرائحة الكريهة التي تصدر من الطعام يزعجهم أيضا إصدار أصوات عالية أثناء تناول الطعام.

كما أظهر الاستطلاع أن الحديث بالهاتف وبصوت عالي يثير إزعاج الزملاء في أماكن العمل.

وقال مسؤول في الشركة "ربما يقضي الشخص وقتا طويلا مع زملائه أكثر من أي شخص آخر، لذلك ليس من الغريب أن ترى بعض العادات الخاطئة، وربما تفعل أنت أيضا بعض الأشياء التي تزعج زملاءك في العمل".