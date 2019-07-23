عدد القتلى بسبب السيول في الهند ونيبال وبنجلادش يتجاوز 300

ارتفع عدد القتلى بسبب السيول الجارفة في مناطق من الهند ونيبال وبنغلادش إلى أكثر من 300، يوم الاثنين، حتى مع تراجع الأمطار الغزيرة وانحسار منسوب المياه في بعض من الأكثر المناطق المنكوبة.

وغمرت الأمطار الغزيرة والأنهار التي ارتفع منسوب مياهها مساحات شاسعة من شرق الهند قبل أكثر من أسبوع، وقال مسؤولون اليوم إن 102 لاقوا حتفهم في ولاية بيهار وهو رقم أعلى بنحو 35 شخصا مما قدرته حكومة الولاية يوم الخميس، وفقا لرويترز.

وقال مسؤولون في بنغلادش ونيبال، إن الأمطار الغزيرة في بنغلادش أسفرت عن مقتل أكثر من 47 شخصا في الأسبوعين الأخيرين، فيما لا يزال 120 في عداد المفقودين ويخشى وفاتهم بعد السيول الجارفة والانهيارات الأرضية في نيبال.

وغمرت المياه مناطق في باكستان أيضا.

وفي بنجلادش تشرد ما لا يقل عن 700 ألف نتيجة الفيضانات.

وزاد عدد القتلى بأكثر من المثلين في الأيام الخمسة الأخيرة في المنطقة.