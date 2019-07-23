أول سباحة قطرية أولمبية تتنافس في بطولة العالم للسباحة 2019 في كوانغ جو

تشارك السباحة القطرية، ندى عرقجي، أول سباحة قطرية في بطولة العالم للسباحة الجارية في مدينة كونغ جو، في كوريا الجنوبية

وتشارك السباحة القطرية في منافسات المجموعة الأولى من تصفيات 100 متر سباحة حرة، وذلك يوم 25 تموز/ يوليو الجاري في مركز الألعاب المائية التابع لجامعة نامبو في كوانغ جو. كما تشارك عرقجي في اختصاص 50 مترا سباحة حرة يوم الـ27 من نفس الشهر.

يذكر أن عرقجي صنعت التاريخ كعضو في أول فريق نسائي قطري في السباحة الأولمبية، حيث شاركت في سباق 50 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن عام 2012، وفي ذلك الوقت، احتلت المركز الـ 59 من إجمالي 73 سباح ة مشاركة. كما شاركت عرقجي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2016 في ريو دي جانيرو، فضلا عن بطولة العالم للسباحة 2015 في قازان الروسية..