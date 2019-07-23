تحديث جديد في تطبيق "واتسآب" يحمي من الأصدقاء

يسمح تحديث "واتسآب" الجديد بحماية المستخدم من إرسال إية رسالة خاطئة أو الاستماع إلى رسالة ثم يندم عليها بعد لحظات.

فوفقا لموقع "لايف منت" يسمح التحديث الجديد لـ"واتسآب" لأول مرة للمستخدم بالاستماع إلى الرسائل الصوتية المرسلة إليه أو الاستماع إلى الرسائل دون فتح التطبيق.

كما لا يسمح تفعيل تلك الخاصية بظهور العلامة الزرقاء، التي تعني أنك استمعت إلى الرسالة عبر "واتسآب".

وما يزال التحديث متاحا على نسحة البيتا عبر "واتسآب"، وسيكون متاحا قريبا على نظام تشغيل "اي أو إس" بهواتف أيفون، فيما يصبح متاحا في وقت لاحق على نظام "أندرويد".

وأدمج "واتسآب" في تلك التقنية خاصية الاستماع إلى الرسائل من سماعة الهاتف، دون الحاجة إلى الاستماع لها عن طريق مكبر الصوت.