البعثة الروسية في كوريا الشمالية تبذل قصارى جهدها للإفراج عن سفينة الصيد الروسية المحتجزة

أعلنت السفارة الروسية في بيونغ يانغ أنها تعمل مع السلطات المحلية لإطلاق سراح السفينة الروسية التي تم توقيفها الأسبوع الماضي.

موسكو- سبوتنيك. وكتبت السفارة الروسية في بيونغ يانغ على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتم توضيح ملابسات الحادث في الوقت الحالي، والسفارة الروسية على اتصال دائم مع السلطات الكورية الشمالية ومع إدارة شركة الصيد الشمالية الشرقية، تتخذ السفارة جميع التدابير اللازمة لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن".

هذا واحتجزت السلطات الكورية الشمالية في 17 تموز/يوليو الجاري، سفينة روسية تابعة لشركة الصيد الشمالية الشرقية، وقد تمكن ممثل السفارة الروسية في بيونج يانغ من زيارة السفينة المحتجزة أمس فقط، وقد تم بالفعل لقاء الطاقم.