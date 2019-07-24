هل أمر الملك سلمان بسحب جنسية إعلامي سعودي زار إسرائيل؟

أفاد الإعلامي الإسرائيلي شمعون أران، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر بسحب الجنسية من السعودي محمد سعود الذي زار إسرائيل مؤخرا، لكنه نفى الخبر لاحقا.

ونشر في البداية المحلل السياسي في هيئة البث الإسرائيلي على حسابه عبر "تويتر"، خبرا عاجلا مفاده، أن "الملك سلمان أصدر توجيهات إلى وزارة الداخلية بسحب الجنسية من الإعلامي السعودي محمد سعود على خلفية زيارته إلى إسرائيل مخالفا القيم والأخلاق وخروجا عن الصف العربي الخليجي داعيا للتطبيع مع إسرائيل".

عاجل

أخبار عن إلغاء جنسية محمد سعود



أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك #السعودية توجيهات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية السعودية من الإعلامي السعودي محمد سعود @mohsaud08



على خلفية "زيارته إلى إسرائيل مخالفاً القيم والأخلاق وخروجاً عن الصف العربي الخليجي داعياً للتطبيع مع اسرائيل". pic.twitter.com/Wh2rIlhJ6c — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 23, 2019

وفي وقت لاحق، نشر أران، خبرا قال إنه نقلا عن وكالة أنباء "عمون"، نفى فيه مصدر سعودي النبأ جملة وتفصيلا، وأكد أنه عار عن الصحة.

نفي للخبر-

نفى مصدر سعودي لـ"عمون" أصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية السعودية من الإعلامي السعودي محمد سعود.



وقال المصدر ان ما تم تداوله من اخبار في عدد من وسائل الاعلام بشان اصدار الملك سلمان توجيهات بسحب الجنسية عارية عن الصحة. pic.twitter.com/8GweTsDFhx — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 23, 2019

​وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، استنكرت، ما وصفته بـ"التصرف الوحشي" الذي قام به عدد من الفلسطينيين تجاه إعلامي سعودي قرابة المسجد الأقصى.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تصريحات أدلى بها الناشط السعودي لإذاعة إسرائيلية: "الشعب الإسرائيلي يشبهنا وهم مثل عائلتي، أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس".

ناشط إعلامي من السعودية 🇸🇦 يزور إسرائيل 🇮🇱 للمرة الأولى في حديث لإذاعة غالاتس الإسرائيلية: "الشعب الإسرائيلي يشبهنا، وهم مثل عائلتي. أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس" — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 22, 2019

ونسبت الخارجية الإسرائيلية تصريحات للوفد الإعلامي العربي خلال لقائهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية الإسرائيلي: "إن زيارة إسرائيل تشبه جولة في بلد الأحلام. نتمنى أن نتمكن من إحضار مئات الأشخاص من بلداننا إلى إسرائيل حتى يرون ما نراه ويشعرون بما نشعر به هنا".

زار وفد اعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، البرلمان الإسرائيلي.



وقال الضيوف لرئيس لجنة الشؤون الخارجية: "إن زيارة إسرائيل تشبه جولة في بلد الأحلام. نتمنى أن نتمكن من إحضار مئات الأشخاص من بلداننا إلى إسرائيل حتى يرون ما نراه ويشعرون بما نشعر به هنا" pic.twitter.com/jlxXtbPy6l — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 22, 2019

​ولم تعلق المملكة العربية السعودية رسميا على تقارير زيارة الإعلامي السعودي محمد سعود إلى إسرائيل، ولم تتمكن وكالة "سبوتنيك"، من التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الأنباء.