أوكرانيا تعتزم توسيع العقوبات ضد روسيا

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الأراضي المحتلة مؤقتًا والمشردين داخليًا الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأوكرانية ستقدم إلى مجلس الأمن القومي والدفاع مقترحًا لتوسيع قائمة العقوبات الخاصة بالمؤسسات الروسية.

ووفقا للوزارة، سوف تشمل قائمة العقوبات الشركات العاملة في بناء خط أنابيب الغاز "كراسنودار كراي-القرم"؛ كما سيتم إضافة 24 كيانا قانونيا مسجلا في روسيا إلى قائمة العقوبات، بما في ذلك ستة مسجلة في شبه جزيرة القرم.

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل قائمة العقوبات الشركات التي توفر المواد والمعدات والخدمات لمصنع "فيولينت" في شبه جزيرة القرم؛ ومن بينها شركات مسجلة في روسيا والصين وتركيا وكذلك البوسنة والهرسك.

وأضافت الوزارة "إن فرض العقوبات سيخلق أساسا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتقييد أو إنهاء العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وإن فرض العقوبات على الكيانات القانونية هذه سيخلق الأساس القانوني لتوسيعها".