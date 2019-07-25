الداخلية الأفغانية: مقتل 7 وإصابة 21 في ثلاثة انفجارات

ولم تعلن أي جهات بعد، مسؤوليتها عن الهجمات.

وزارة الداخلية الأفغانية تعلن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 21 آخرين في ثلاثة انفجارات متتالية في العاصمة الأفغانية /كابول/.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 25, 2019

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار مهمة "الدعم الحازم" ومسلحي حركة طالبان، الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أنها سجلت أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الأشهر الستة الأولى من 2018، إذ قتل 1692 مدنيا في الفترة من الأول من كانون الثاني/يناير وحتى 30 حزيران/يونيو 2018.