بلغاريا ترفض شراء المقاتلات الأمريكية

ونقض الرئيس رومين راديف قانون المصادقة على صفقة شراء 8 طائرات من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما نقلته أجهزة الإعلام البلغارية عن جهاز الإعلام الرئاسي.

ورأى الرئيس راديف أن الجدل الذي دار في البرلمان البلغاري قبل التصويت على قانون المصادقة على الصفقة أظهر أنه ليس هناك إجماع على وجوب شراء المقاتلات الأمريكية.

ووقعت وزارة الدفاع البلغارية في يوم 12 يوليو/تموز 2019 عقدا لشراء طائرات "إف-16" بقيمة إجمالية مقدارها 1.2 مليار يورو من الولايات المتحدة. غير أن هذه الصفقة لم تكن محل إجماع كل القوى الوطنية.

وإزاء ذلك قرر الرئيس البلغاري الإحجام عن شحن الأجواء، فنقض قانون المصادقة على اتفاقية شراء المقاتلات الأمريكية.