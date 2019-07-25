الأمن الأوكراني يعلن سبب إطلاق سراح طاقم الناقلة الروسية

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، أنه لم يجد سببا لاحتجاز طاقم الناقلة الروسية "نيما"، وأنه تم منحهم إمكانية العودة إلى وطنهم دون أية عوائق.

كييف - سبوتنيك. جاء في بيان الأمن الأوكراني نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "تبين أثناء التحقيقات، أن طاقم الناقلة لم ينتهك قواعد القانون البحري وقوانين أوكرانيا، وبالتالي، لا يوجد سبب لاعتقالهم. وباتباع القوانين الأوكرانية، ودون انتهاك حقوق وحريات البحارة الروس، تم منحهم إمكانية العودة إلى أسرهم دون أية عوائق".

يذكر أن جهاز الأمن الأوكراني احتجز في ميناء إيزمايل في مقاطعة أوديسا ناقلة روسية "نيكا سبيريت" التي حسب مزاعم كييف، شاركت تحت اسمها السابق "نيما" في منع مرور السفن الحربية الأوكرانية خلال الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018.

سفارة موسكو في كييف أعلنت إخلاء سبيل طاقم السفينة الروسية المحتجزة في أوكرانيا، وهو في طريقه إلى الوطن، فيما تبقى السفينة في الميناء.

ولاحقا اليوم الخميس، أفادت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، بأن البحارة الروس عبروا الحدود بين أوكرانيا ومولدافيا، وسيتوجهون منها إلى روسيا على متن طائرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الجانب الروسي يستوضح ظروف احتجاز الناقلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

هذا وكانت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" و ياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، قد عبرت، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها، ما أثار دعوات من عدة دول لتخفيف التصعيد بالمنطقة وإطلاق سراح البحارة المحتجزين.

واعتبرت موسكو، حادث مضيق كيرتش، استفزازا واضحا دبرته السلطات الأوكرانية قبيل الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي جرت في آذار/مارس الماضي.