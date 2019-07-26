إيران: منح الهند حق زيارة 18 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة

قال السفير الإيراني لدى بريطانيا إن بلاده منحت الهند حق زيارة 18 هنديا من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة "ستينا إمبيرو".

وأضاف السفير، حميد بعيدي نجاد، "السفارة الهندية في طهران مُنحت حق الزيارة القنصلية للقاء 18 هنديا من أفراد طاقم السفينة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو".

وتابع "هناك إجراءات مماثلة بخصوص خمسة آخرين من أفراد الطاقم من جنسيات أخرى. قالت السفارة الهندية إنها وجدت أفراد الطاقم في حالة هدوء شديد ولا يشعرون بالذعر".

Indian Embassy in Tehran was granted consular access to meet the 18 Indian crew of the detained British ship Stena Impero. Similar access is underway to other 5 crew from other nationalities. Indian embassy has reported to find the crew being very calm with no sense of panic. — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) July 26, 2019

​واحتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية "ستينا إمبيرو"، الخميس قبل الماضي، قالت إنها اصطدمت بقارب صيد.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن "إيران اختارت طريقا خطيرا ومزعزعا للاستقرار في الخليج عقب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق" قبل نحو أسبوع.