رئيس الوزراء الإيطالي: روسيا "لاعب وسط" في مجال الأمن الدولي

وصف رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، روسيا بأنها "لاعب وسط" تقريبا في جميع المناطق الرئيسية في العالم، حيث يتم حل قضايا الاستقرار والأمن الدوليين.

روما -سبوتنيك. وقال كونتي، في كلمة له في مؤتمر سفراء إيطاليا لدى دول العالم، انعقد بالخارجية الإيطالية: "روسيا من جميع النواحي هي "لاعب وسط" في جميع المسارح الرئيسية تقريبا.

وأضاف كونتي:

روسيا لاعب وسط، لأنها في اللعبة هي الاستقرار والأمن الدوليين، لذلك، لا يمكننا الاستغناء عن موسكو عندما نبحث عن حلول للأزمات.

كما دعا كونتي، لعدم نسيان حقيقة أن روسيا هي أكبر جارٍ لأوروبا، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن أمله في قيام أوروبا بدور نشط في حل مشكلات نزع السلاح.

وقال:

لا يمكن لأوروبا أن تكون مجرد مراقب للحوار بين الولايات المتحدة وروسيا حول موضوعات مثل نزع السلاح وتحديد الأسلحة، والتي لها تأثير مباشر على الأمن الأوروبي.

والجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك إيطاليا، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس/آذار عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي، وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.