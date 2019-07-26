وزير الشؤون الأوروبية الألماني لجونسون: اهدأ ودعنا نتحدث

حث مايكل روث، وزير الشؤون الأوروبية الألماني، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة على أن "يهدأ" وقال إن الحوار يجب أن يكون طريق المضي قدما في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدلا من الاستفزاز.

وقال روث لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية "رسالتي لرئيس الوزراء البريطاني الجديد واضحة... بوريس... الحملة الانتخابية انتهت. هدئ نفسك. يجب أن نكون منصفين مع بعضنا".

وتابع قائلا "الاستفزازات الجديدة لن تفيد... لكنه الحوار. هذا هو الشيء المتوقع من زعيم دولة صديقة لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي".

ووعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الناخبين بألا تكون هناك "مبررات أو أعذار" بشأن خطته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر، باتفاق أو دون اتفاق مع الأسرة الأوروبية.

وقال جونسون للصحفيين خارج مقر الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) بعد فترة وجيرة من لقاء الملكة إليزابيث الثانية للحصول على التكليف بتشكيل حكومة جديدة "وسنبرم اتفاقا جديدا، اتفاقا أفضل... قائما على التجارة الحرة". وأكد "أنا واثق أننا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق (بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي)".

وأضاف جونسون أنه ينبغي على بريطانيا أيضا أن "تستعد للاحتمال البعيد، وهو أن ترفض بروكسل التفاوض مجددا" بشأن الاتفاق، الأمر الذي يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ويدخل جونسون إلى داوننغ ستريت وسط أوضاع هي الأخطر في تاريخ بريطانيا منذ انتهاء الحرب العالمية، إذ تشهد انقساما بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وتضعفها أزمة سياسية استمرت على مدى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الخروج من التكتل.