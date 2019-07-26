ترامب: لا ألوم تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لا يلوم تركيا على شراء نظام دفاع صاروخي روسي،

أعلن ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض أنه لا يلوم تركيا على شراء نظام دفاع صاروخي روسي، الأمر الذي دفع إدارته إلى استبعاد الدولة الحليفة في حلف شمال الأطلسي من برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35"، وفقا لوكالة "رويترز".

ولم يوضح ترامب، متى سيقرر فرض عقوبات على تركيا بسبب التعامل مع الجيش الروسي، كما هو مطلوب بموجب قانون العقوبات الأمريكي لعام 2017.

وقال أردوغان، بوقت سابق من اليوم الجمعة في كلمة أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في أنقرة، "في حال لم تسلمونا مقاتلات إف- 35 سنقوم باتخاذ تدابيرنا ونتوجه إلى مكان آخر ونقوم حاليا بالأعمال اللازمة بهذا الشأن"، مضيفا أن "سنبدأ في شهر أبريل من عام 2020 باستخدام منظومة إس- 400 بشكل فعال".

وأضاف "آمل أن تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عقلاني بشأن منظومة "إس- 400".

وبدأ تسليم أحدث المنظومات الذي طال انتظارها، والتي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز.