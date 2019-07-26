ترامب يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، مشيرا إلى أنه سيكون رئيس وزراء ممتاز لبريطانيا.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين، "نعم، تحدثت معه (عبر الهاتف). لقد هنأته. إنه صديقي".

وأضاف ترامب: "أتوقع أنه [جونسون] سيكون رئيس وزراء عظيما".

وأشار ترامب إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري مهم جدا مع بريطانيا العظمى، والذي يجري وضعه حاليا، وأعرب عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه، ذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا في بيان اليوم الجمعة أن جونسون وترامب بحثا التوتر الأخير مع إيران وحاجة البلدين للعمل معا في القضية.

ونقل البيان عن الزعيمين قولهما إنهما سيلتقيان في قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا في أغسطس/ آب المقبل، بحسب رويترز.