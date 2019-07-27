دق إسفين بين روسيا والصين... عبث لا طائل وراءه

أكد وزير الخارجية الروسي استمرار التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين.

ولا يتأثر التعاون الاستراتيجي الروسي الصيني بالضغوط الخارجية. ولا يمكن لمن يحاول دق إسفين بين روسيا والصين أن يحقق النجاح.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه بنظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في ريو دي جانيرو:

لا يتأثر التعاون الاستراتيجي الروسي الصيني بالعوامل الخارجية. ولن تتكلل أي محاولة لدق اسفين بين روسيا والصين بالنجاح.

وشدد وزير الخارجية الصيني بدوره على ضرورة أن تعمل الدولتان بصورة مشتركة على تنفيذ اتفاقيات هامة توصل إليها رئيساهما وتحقيق النتائج الجديدة وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التعاون الاقتصادي، وبالأخص في مجال التكنولوجيا المتطورة والطاقة.

واتفق وزيرا خارجية روسيا والصين على ضرورة مواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.