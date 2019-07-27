محلل سياسي: تركيا لا تحتاج لتوافق مع واشنطن بشأن عملية شرق الفرات

وتابع أوغلو "أمن تركيا هو الأساس، وعند الحديث عن منطقة آمنة شرق الفرات، وعن عملية عسكرية تؤمن هذه المنطقة، يجب أن يكون ذلك تحت السيطرة التركية، مع ضمان عدم وجود أي مجموعات إرهابية في هذه المنطقة".
وحول أهداف هذه العملية العسكرية التي هدد أردوغان بشنها شرق الفرات، أوضح أوغلو أنها تتمحور حول ثلاثة أهداف محتملة، الأول هو تطهير الشريط الحدودي من أي مجموعات إرهابية مسلحة، والثاني هو إنشاء منطقة آمنة حقيقية وليست على الخرائط بعمق خمسين كيلومترا، وقد توافقت أمريكا وتركيا عليها من قبل، والهدف الثالث هو عدم إنشاء إقليم كردي في شمال سوريا يهدد وحدة الأراضي السورية والأراضي التركية، وعزل تركيا عن عمقها الاستراتيجي مع الدول العربية.
وأكد أوغلو أن تركيا تعتمد حال إقدامها على هكذا عملية عسكرية على من يتفهم الدوافع التركية.
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