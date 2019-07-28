رئيس البرلمان الأوروبي: تعهد إيطاليا باستكمال السكك الحديدية مع فرنسا "نبأ سار"

وكتب ساسولي، على "تويتر"، أمس السبت 27 يوليو / تموز، إن تعهد إيطاليا بالمشروع المثير للجدل، اليوم السبت، خبر سار".

ولفتت "رويترز" إلى أن المشروع يتضمن نفقا بطول 58 كيلومترا عبر جبال الألب ويموله جزئيا الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا المشروع عبارة عن خط سكك حديدية، يربط مدينة ليون الفرنسية مع تورينو بشمال إيطاليا، وأنه أدلى إلى انقسام الائتلاف الحاكم في إيطاليا.

Arrivata all'#Ue la lettera del ministero dei Trasporti con cui l'#Italia si impegna a completare la #Tav.

Una buona notizia, così come il rispetto degli impegni con l'#Europa. — David Sassoli (@DavidSassoli) July 27, 2019

وأوضحت أن حركة (5 نجوم) عارضت المشروع، قائلة إن إيطاليا يجب أن تركز على تطوير شبكة النقل الحالية، لكن حزب الرابطة يفضل استكمال المشروع.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قال في وقت سابق، الأسبوع الماضي، إن وقف العمل في خط السكك الحديدية سيكلف روما أكثر من إكماله، مما يشير إلى استمرار العمل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي منح إيطاليا مهلة حتى 26 يوليو الجاري، لتوضيح موقفها من المشروع.