إطلاق نار في حديقة بروكلين بنيويورك يسفر عن إصابات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن حصول إطلاق نار، يوم أمس السبت، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر موقع "دايلي نيوز" الأمريكي أن حادثة إطلاق النار حصلت يوم أمس السبت في حديقة بروكلين المكتظة بالأشخاص والمارة.

#BREAKING : New York - At least 7 people have been injured in a shooting incident in a Brooklyn playground at New Lots Avenue in Brownsville. #NYC #Brooklyn



Video : Citizen NYCpic.twitter.com/FONJWyzg1Q — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 28, 2019

ونقل شهود عيان ما شاهدوه للموقع الأمريكي حيث أشاروا أن إطلاق النار صدر من ملعب لكرة السلة قريب من محيط المنطقة.

وأشارت السلطات المحلية أن حادثة إطلاق النار أدت إلى مقتل شخص وجرح 7 أخرين.