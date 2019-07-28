جونسون: "البريكسيت" فرصة اقتصادية هائلة لبريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ​بوريس جونسون، يوم أمس السبت​ أن خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ ​"البريكست"​ يعد فرصة اقتصادية هائلة من أجل القيام بأمور لم يكن يسمح بالقيام بها منذ عقود.