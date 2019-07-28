جونسون: "البريكسيت" فرصة اقتصادية هائلة لبريطانيا

ونقلت وكالة "بي بي سي" البريطانية خطاب جونسون الذي ألقاه في مدينة مانشستر وتعهد خلاله بإقامة استثمارات جديدة في المناطق التي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما تعهد بتسريع المفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية لمرحلة ما بعد "البريكست" وإنشاء موانئ حرة من أجل دعم الاقتصاد.
"Leaving the EU is a massive economic opportunity"— BBC Politics (@BBCPolitics) July 27, 2019
UK PM Boris Johnson says #Brexit is a "chance to change the direction of the UK" and make it "the greatest place on earth" https://t.co/7u2itbTBp3 pic.twitter.com/1JudnKFDPm
ووعد بوريس جونسون بمنح المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، وتعزيز البنى التحتية للاتصالات والنقل.
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