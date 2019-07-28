3 اختبارات حربية سرية.. نتنياهو يكشف ما حدث في ألاسكا الثلاثاء الماضي

وقال نتنياهو اليوم الأحد إن الدرع الصاروخية الباليستية "حيتس 3" المدعومة من الولايات المتحدة اجتاز سلسلة من اختبارات الاعتراض في ألاسكا، حسب "رويترز".

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر" صورة له برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد د فريدمان، وهما يشاهدان في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية "كيف اعترض صاروخ الحيتس 3 صواريخ باليستية وذلك خلال اختبارات ناجحة وسرية أجريت لهذه المنظومة في ولاية ألاسكا الأمريكية بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية"، حسب ما قاله نتنياهو على حسابه.

تم تصنيع "Arrow-3" بالاشتراك مع شركة "Boeing Co" الأمريكية، وقيل إنه قادر على إسقاط الصواريخ القادمة من الفضاء، وهو الارتفاع الذي سيدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية بأمان. واجتاز الصاروخ أول اختبار اعتراض كامل على البحر الأبيض المتوسط ​​في عام 2015 وتم نشره في إسرائيل في عام 2017.

رئيس الوزراء نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد د فريدمان @USAmbIsrael يشاهدان في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية كيف اعترض صاروخ الحيتس 3 صواريخ باليستية وذلك خلال اختبارات ناجحة وسرية أجريت لهذه المنظومة في ولاية ألاسكا الأمريكية بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية pic.twitter.com/FOw5I6Hzh3 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 28, 2019

وأعلن نتنياهو الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان عن الاختبارات السرية الثلاثة وقال إن "الأداء كان ممتازا.. كل ضربة كانت رائعة."

وتنظر إسرائيل إلى "حيتس 3" كسلاح مضاد للصواريخ الباليستية التي تطلقها إيران وسوريا.

وتخوض إيران مواجهة متصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ومشاريع الصواريخ.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنه يبدو أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى طار على بعد حوالي 1000 كيلومتر. وقالت طهران إن هذه الاختبارات كانت لاحتياجات دفاعية.

وقال نتنياهو اليوم الأحد "إسرائيل اليوم لديها القدرة على العمل ضد الصواريخ الباليستية التي تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر." "يجب على جميع أعدائنا أن يعلموا أننا قادرون على تحقيق أفضل النتائج لهم، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية."

كان من المتوقع إجراء تجارب Arrow-3 في ألاسكا العام الماضي ولكن تم تأجيلها، في أعقاب صعوبات سابقة في اختبار النظام.

© REUTERS / Handout . الدرع الصاروخي الباليستي Arrow-3 المدعوم من الولايات المتحدة في الولايات المتحدة خلال سلسلة من اختبارات اعتراض الحب على ألاسكا

وأجهضت أول تجربة كاملة، كان من المقرر إجراؤها في عام 2014، بسبب ما قال المصممون إنها رحلة خاطئة من قبل الصاروخ المستهدف. كما تم إلغاء اختبارات المتابعة الإسرائيلية في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018 في غضون مهلة قصيرة بسبب مشاكل فنية.

واعتبر كل من إسرائيل والولايات المتحدة نجاح النظام في ألاسكا كعلامة على قوة تحالفهما.

وحضر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اجتماع الأحد لحكومة نتنياهو، حيث شاهد هو والوزراء شريط فيديو عن اعتراض صاروخ من ألاسكا.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه كجزء من اختبارات ألاسكا، تمت مزامنة Arrow-3 بنجاح مع رادار AN-TPY2 - المعروف أيضًا باسم X-band - الذي يوفر للولايات المتحدة تغطية عالمية شاملة. تستضيف إسرائيل بطارية X-band.

وقال نائب الأدميرال جون هيل مدير وكالة الدفاع الصاروخي في البنتاغون في بيان "نحن ملتزمون بمساعدة حكومة إسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية الصاروخية الوطنية للدفاع عن دولة اسرائيل ونشر القوات الأمريكية ضد التهديدات الناشئة".

رئيس الوزراء يكشف: أجرينا اختبارات سرية ناجحة لصاروح يعترض صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية. إسرائيل تمتلك القدرة على العمل ضد صواريخ بالستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر - وهذا هو إنجاز عظيم. فليعلم جميع أعدائنا أننا نستطيع التغلب عليهم في الدفاع وفي الهجوم pic.twitter.com/6dwGL1Go1P — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 28, 2019

يعتبر Arrow-3 ونظام الجيل الأقدم، Arrow-2، بمثابة النسخة الأعلى من الدرع الإسرائيلية المتكاملة التي تم بناؤها بدعم من الولايات المتحدة لمقاومة مختلف الصواريخ المحتملة أو الصواريخ. أما النسخة الأدنى الاعتراضية Iron Dome قصيرة المدى بينما يطلق David's Sling صواريخ متوسطة المدى.

وتشارك أيضًا في تصنيع Arrow إسرائيل لصناعات الطيران، ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة وشركة Elisra، وهي شركة تابعة لشركة Elbit Systems Ltd .

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أول من أمس الجمعة، أن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، رون ديرمر، التقى الأسبوع الماضي، في ولاية ألاسكا الأمريكية، بمسؤولين أمريكيين، لمناقشة العلاقات الأمنية الاستراتيجية بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بشأن إيران.

ونقلت القناة العبرية على لسان مسؤولين إسرائيليين إنها لم تكن رحلة عادية إلى إحدى الولايات الأمريكية، كما يفعل ديرمر في كثير من الأحيان، بل كانت زيارة مهمة ودراماتيكية، تم خلالها مناقشة التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن القضية الإيرانية.

© REUTERS / POOL رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يشاهدان شريط فيديو لدرع الصواريخ الباليستية Arrow-3 المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية أثناء سلسلة من اختبارات الاعتراض الحية خلال اجتماع لمجلس الوزراء في القدس

وأفادت القناة العبرية بأن العلاقة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وطيدة جدا، حيث تبلغ قيمة المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل 3.8 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.

وعزت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني السبب الحقيقي وراء زيارة ديرمر الأخيرة لولاية ألاسكا، العمل على زيادة التعاون الأمني مع الطرف الأمريكي.