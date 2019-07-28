بعد انتخابه لرئاسة وزراء بريطانيا... روحاني يهنئ جونسون ويأمل بتحسين العلاقات الثنائية 

تقدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، بالتهنئة لبوريس جونسون، على انتخابه رئيسا لوزراء بريطانيا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين.

طهران، سبوتنيك . وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، "بعث الرئيس حسن روحاني، برقية تهنئة إلى بوريس جونسون، بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء حكومة المملكة المتحدة".

وتابع البيان، نقلا عن روحاني:

نأمل أن معرفتكم بقضايا المنطقة والعلاقات بين بريطانيا وإيران، وزيارتكم الأخيرة إلى طهران، ستساعد في التغلب على العقبات التي تعترض تطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف روحاني:

نأمل أن تساعد رئاستكم للحكومة في تحسين وتطوير التعاون بين طهران ولندن وبين الدول الأخرى على جميع الأصعدة.

وفاز وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، برئاسة حزب المحافظين البريطاني، ليخلف بذلك رئيسة الوزراء الحالية، تيريزا ماي، في منصب رئاسة الحكومة. وتفوق جونسون على منافسه وزير الخارجية، جريمي هنت، في اقتراع لأعضاء الحزب.

ويخلف بوريس جونسون، رئيس الوزراء الجديد، تيريزا ماي، التي أعلنت استقالتها من منصبها بعد إخفاقها المتكرر في تمرير اتفاق ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".