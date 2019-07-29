هواوي تبيع عددا ضخما من هاتفها "نوفا 5" خلال شهر واحد

أعلنت شركة "هواوي" عن نجاح عائلة "نوفا 5" التي قامت بطرحها الأسبوع الماضي، وضمت "نوفا 5" و"نوفا 5 أي" و"نوفا 5 برو".

الجدير بالذكر أن "هواوي" هي أول شركة تقوم بطرح هاتف يحمل شريحة "Kirin 810" متوسطة المستوى بحجم 7 نانومتر، وتلتها شركة " SoC" عبر هاتفها "Honor 9X".

ويشار إلى أن الهاتف متوفر بشاشة بحجم 6.93 بوصة وبدقة " Full HD+" وكاميرا رباعية مع كاميرا بزاوية عريضة 16 مترًا ومستشعر مخصص بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الكلي.

ووفقا للشركة، فإنها قامت ببيع مليوني قطعة من هواتفها خلال الشهر الأول، حيث أعلنت أن هذا يدل على دعم المستخدمين وحبهم لهذه السلسلة.

За един месец бяха продадени 2 милиона смартфона Honor Nova 5 #2милиона https://t.co/leAWBs3KBl pic.twitter.com/G3oV9J2wCr — Kaldata.com (@kaldata) July 29, 2019

كما تستعد الشركة لتقديم هاتف "نوفا 5 برو" باللون البرتقالي في شهر أغسطس مع حزمة متخصصة.

والجدير بالذكر أن شركة "هواوي" الصينية أصدرت هاتفا جديدا بنسخة خاصة بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية "Moschino"، الهاتف المشترك من نوع " Honor 20 Pro" والذي يعتبر أحد أفضل الهواتف الذكية من فئته في العالم.

تعرف على نسخة Moschino، النسخة الخاصة من HONOR 20 PRO https://t.co/nrZEI2BzyJ pic.twitter.com/eJkeVTXHXO — Yahala.com (@Yahala_com) July 24, 2019

يذكر بأن الهاتف مزود بأحدث نظام تشغيل من "أندرويد"، وشاشة OLЕD بمقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض (1080/2340) بيكسل، بالإضافة لحجم ذاكرة داخلية تصل لـ 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وماسح لبصمات الأصابع موضوع على حافة الهيكل من الجهة اليمنى.