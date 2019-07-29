بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية المسيرة... الهند تعيد النظر في عملية شرائها

تفكر السلطات الهندية في عدم شراء الطائرات الأمريكية المسيرة من طراز " RQ-4 Global Hawk"، وذلك بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية دون طيار في مضيق هرمز.

فوفقا لصحيفة "Hindustan Times"، فإن الهند كانت تخطط لشراء 30 طيارة من الولايات المتحدة بقيمة 6 مليارات دولار.

ولكن بعد حادثة إسقاط إيران للطائرة الأمريكية دون طيار في مضيق هرمز، شككت القوات العسكرية والجوية الهندية في قوة الطائرة، كما أنها غير راضية عن التكلفة التي حددتها واشنطن.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر الصحيفة أن إعادة النظر في عملية الشراء لا علاقة لها بالعلاقات السياسية بين الهند والولايات المتحدة.

هذا وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اللحظة الأخيرة، عن قرار شن ضربات جوية ضد إيران رداً على إسقاط الطائرة.