جنرال إيراني: مستعدون للرد على أي تهديد وهذا هو مؤشر قدراتنا

قال نائب قائد القوة الجوية لشؤون التنسيق في الجيش الإيراني، العميد الطيار مهدي هاديان، إن مؤشر قوة بلاده يكمن في تحقيق الاستقلال الشامل في المجالات الأمنية والدفاعية.

وأكد هاديان جهوزية القوات المسلحة الإيرانية للرد على أي تهديد وفي أي مستوى كان.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، أشار العميد الطيار هاديان إلى "عمليات مرصاد الظافرة وهزيمة عناصر زمرة خلق الإرهابية على يد القوات المسلحة ولاسيما سلاح الجو وطيران الجيش الأبطال".

ونقلت الوكالة عن الجنرال الإيراني القول إن "القوة الجوية للجيش سجلت حضورها المقتدر والقوي للدفاع عن البلاد قبل اندلاع الحرب (التي فرضها صدام على ايران) وحتى قبول قرار وقف الحرب بما في ذلك عمليات "مرصاد" التي تم فيها دحر زمرة "خلق" الارهابية بعد القبول بقرار وقف الحرب".

ولفت إلى "تنامي اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة الأبعاد، مشيرا إلى أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات وباتت لها الكلمة الأولى في المنافسات الدولية.

وتابع "المؤشر الحقيقي لاقتدار إيران هو الاستقلال الشامل في المجالات الأمنية والدفاعية التي سلبت من العدو إمكانية تنفيذ أي تهديد ضد البلاد"، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية على جهوزية كاملة للرد على أي تهديد وفي أي مستوى كان.