نتنياهو يعد هذه الخطة للفلسطينيين.. وخلاف أمني حولها

كشفت قناة تلفزيونية إسرائيلية عن خطة يعمل عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للفلسطينيين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن القناة، أن نتنياهو يعمل على إقامة مشاريع بناء للفلسطينيين في المنطقة "ج"، من أجل دفع بناء المستوطنات للأمام في هذه المناطق.

وأبدى بعض أعضاء المجلس السياسي والأمني اعتراضهم على الخطة.

وربط بعض أعضاء المجلس إلى إمكانية "وجود علاقة بينها وبين زيارة جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة قريبا، وخطة السلام الأمريكية المسماة "بصفقة القرن".

يتوجه مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إلى منطقة الشرق الأوسط لمناقشة خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، مع مسؤولي المنطقة.

قال بومبيو، أثناء لقاء حواري مع مؤسسة "النادي الاقتصادي لواشنطن، "السيد كوشنر سيسافر للمنطقة ويتحدث مع عدد من المسؤولين حول خطة السلام، لكن القرار سيعود في نهاية المطاف للمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وصرح مصدر في إدارة البيت الأبيض، أن كوشنر سيسافر إلى إسرائيل والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات برفقة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات ومسؤول في وزارة الخارجية براين هوك ومساعد كوشنر آفي بيركوفيتز.