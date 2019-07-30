Widgets Magazine
تسجيل
16:37 30 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا 22 مايو/ أيار 2019

    تسعة آلاف تأشيرة لم شمل لعوائل اللاجئين في ألمانيا

    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت وزارة الخارجية الألمانية أن نحو 9 آلاف شخص من عوائل اللاجئين حصلوا على تأشيرات للدخول إلى ألمانيا ضمن نظام لم الشمل للحاصلين على "الحماية الثانوية".

    نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وزارة الخارجية أن 8758 شخصاً من عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية حصلوا على تأشيرات لدخول البلاد، وذلك منذ فتح مجال لم شمل العوائل لهؤلاء الأشخاص في آب/ أغسطس 2018 وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2019.

    مظاهرة ضد ترحيل اللاجئين من ألمانيا
    © REUTERS / FABRIZIO BENSCH
    ألمانيا تسجل أعلى إنفاق على اللاجئين العام الماضي

    وجددت الحكومة حق لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية في 2018 بعدما علقته في آذار/ مارس 2016، ولم يشمل هذا التعليق الحاصلين على حق اللجوء التام وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين.

    ولم يتم السماح للحاصلين على الحماية الثانوية بلم شمل عوائلهم إلا مع بداية آب/ أغسطس 2018 بعد مفاوضات طويلة بين أحزاب الائتلاف الحكومي، بشرط ألا يتجاوز عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول البلاد في إطار لم الشمل عن 1000 شخص شهرياً.

    وكشف تقرير لوزارة المالية الألمانية أن ألمانيا سجلت العام الماضي أعلى إنفاق لتيسير اندماج ما يربو على مليون لاجئ في ألمانيا ومكافحة الأسباب الرئيسية للهجرة من الخارج، إذ بلغ 23 مليار يورو (25.65 مليار دولار).

    وأوضح التقرير الذي أعدته وزارة المالية أن الزيادة في الإنفاق كانت بمعدل 11 في المئة تقريبا مقارنة بعام 2017 الذي أنفقت فيه ألمانيا 20.8 مليار يورو، بحسب ما نقلت "رويترز".

    ودافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مرارا عن قرارها في عام 2015 فتح حدود ألمانيا أمام مئات الآلاف من اللاجئين بسبب الحرب، معظمهم من دول إسلامية، لأسباب إنسانية لكنها تعهدت بعد ذلك بمنع تكرار مثل هذه الموجة من المهاجرينعبر معالجة أسبابها.

    انظر أيضا:

    السودان… قضية النازحين واللاجئين تنتظر الحكومة الجديدة 
    وزير داخلية تركيا يكشف مصير اللاجئين السوريين غير المسجلين
    مسؤول لبناني: قضية عمل اللاجئين الفلسطينيين أصبحت بيد الحكومة والحل القريب
    بعد قرار "العمالة" غير الشرعية... محاولات فلسطينية مستمرة لاستثناء اللاجئين
    عودة أكثر من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الــ 24 ساعة الأخيرة
    اللاجئة السورية يسرى مارديني تشارك في بطولة العالم للسباحة بكوريا الجنوبية
    الكلمات الدلالية:
    شؤون اللاجئين, عودة اللاجئين, أزمة اللاجئين, ألمانيا, ألمانيا, أحزاب ألمانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والممثل الأمريكي ستيفين سيغال أثناء حضورهما لمباراة بطولة روسيا للفنون القتالية المختلطة، 11 أغسطس/ آب 2012
    في اليوم العالمي للصداقة...سياسيون ومشاهير تربطهم صداقة وطيدة
    مجلة أمريكية: على روسيا أن تخاف من أمريكا
    مجلة أمريكية: "على روسيا أن تخاف من أمريكا"
    إنفوجرافيك - ما الفرق بين المدمرة والفرقاطة
    ما الفرق بين المدمرة والفرقاطة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك