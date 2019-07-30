تسعة آلاف تأشيرة لم شمل لعوائل اللاجئين في ألمانيا

كشفت وزارة الخارجية الألمانية أن نحو 9 آلاف شخص من عوائل اللاجئين حصلوا على تأشيرات للدخول إلى ألمانيا ضمن نظام لم الشمل للحاصلين على "الحماية الثانوية".

نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وزارة الخارجية أن 8758 شخصاً من عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية حصلوا على تأشيرات لدخول البلاد، وذلك منذ فتح مجال لم شمل العوائل لهؤلاء الأشخاص في آب/ أغسطس 2018 وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2019.

وجددت الحكومة حق لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية في 2018 بعدما علقته في آذار/ مارس 2016، ولم يشمل هذا التعليق الحاصلين على حق اللجوء التام وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين.

ولم يتم السماح للحاصلين على الحماية الثانوية بلم شمل عوائلهم إلا مع بداية آب/ أغسطس 2018 بعد مفاوضات طويلة بين أحزاب الائتلاف الحكومي، بشرط ألا يتجاوز عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول البلاد في إطار لم الشمل عن 1000 شخص شهرياً.

وكشف تقرير لوزارة المالية الألمانية أن ألمانيا سجلت العام الماضي أعلى إنفاق لتيسير اندماج ما يربو على مليون لاجئ في ألمانيا ومكافحة الأسباب الرئيسية للهجرة من الخارج، إذ بلغ 23 مليار يورو (25.65 مليار دولار).

وأوضح التقرير الذي أعدته وزارة المالية أن الزيادة في الإنفاق كانت بمعدل 11 في المئة تقريبا مقارنة بعام 2017 الذي أنفقت فيه ألمانيا 20.8 مليار يورو، بحسب ما نقلت "رويترز".

ودافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مرارا عن قرارها في عام 2015 فتح حدود ألمانيا أمام مئات الآلاف من اللاجئين بسبب الحرب، معظمهم من دول إسلامية، لأسباب إنسانية لكنها تعهدت بعد ذلك بمنع تكرار مثل هذه الموجة من المهاجرينعبر معالجة أسبابها.