سفينة الشحن "بروغريس إم إس-12" تتجه نحو المحطة الفضائية الدولية

يقوم موقع وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ببث وقائع انفصال سفينة الشحن "بروغريس إم إس-12" عن المرحلة الثالثة للصاروخ الفضائي "سويوز-2.1 أ" الذي يحملها، وتوجهها نحو المحطة الفضائية الدولية.

موسكو – سبوتنيك . تجدر الإشارة إلى أنه سبق وتم إطلاق الصاروخ الحامل مع سفينة الشحن من مطار "بايكونور" للإطلاقات الفضائية في الساعة الثالثة و11 دقيقة بعد ظهر اليوم الأربعاء 31 يوليو/ تموز، بتوقيت موسكو، وستتمكن سفينة الشحن "بروغريس" من الوصول إلى المحطة الفضائية بطريقة قصيرة جداً، حيث تقوم السفينة بدورتين حول الأرض فقط، ويكون الوقت المحتمل لالتحام هذه السفينة بالمحطة الفضائية الدولية هو الساعة السادسة و35 دقيقة مساء (بتوقيت موسكو).

يذكر أن التحليق النمطي إلى المحطة الفضائية الدولية يستمر حولي 50 ساعة، وهو يضم 34 دورة حول الأرض.

وهناك طريقة أخرى قصيرة المدى تضم 4 دورات ويستمر التحليق باستخدامها 6 ساعات.

وبدأت أطقم السفن الفضائية المأهولة أيضاً بالاستفادة، هي الأخرى، من هذه الطريقة.

أما الطريقة القصيرة جدا، التي تضم دورتين حول الأرض فقط ، فهي في رحلة سفينة "بروغريس" الحالية تعتبر الثالثة من نوعها فقط.

وفي المستقبل سيتمكن رواد الفضاء في سفنهم الفضائية المأهولة من طراز "سويوز" من الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية خلال 3 ساعات ونصف الساعة فقط.