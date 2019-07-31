الملكة إليزابيث تخصص مستشارا "غير رسمي" لميغان ماركل داخل العائلة الملكية

واجهت ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، العديد من الصعاب، خلال رحلتها ضمن العائلة المالكة البريطانية، منذ زواجها من الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا.

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن الزواج داخل واحدة من أشهر العائلات في العالم، ليس بالأمر السهل، مشيرة إلى أن ميغان ماركل، لديها مستشار غير رسمي، وحليف داخل العائلة المالكة.

وتابعت "بعدما استطاع كسب القلوب، سيكون من العدل أن نقول أن دوقة ساسيكس ، لديها صعوباتها الخاصة، داخل العائلة الملكية والحياة العامة".

وفي وقت سابق دخلت دوقتا ساسيكس وكامبريدج ميغان ماركل وكيت ميدلتون فيما وصفت بـ"معركة قطط شرسة"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الملكة إليزابيث خصصت صوفي وسكس، لتقوم بتقديم الاستشارات الملكية لميغان ماركل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ربما لا يكون مفاجئا، أن تكون سيرة صوفي وسكس، زوجة الأمير إدوارد، متشابهة مع سيرة ميغان ماركل، مشيرة إلى أن الأولى كان لها تاريخ من النجاح في مجال العلاقات العامة، قبل انضمامها للعائلة المالكة.

وتقول الصحيفة إن الملكة إليزابيث تحب فكرة أن تكون صوفي مستشارا غير رسمي لميغان ماركل.