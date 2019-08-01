سفير أمريكا ببرلين يهاجم ألمانيا لإحجامها عن الانضمام لمهمة مضيق هرمز

شن السفير الأمريكي في ألمانيا هجوما شديدا على حكومة المستشارة إنغيلا ميركل اليوم الخميس لإحجامها عن الانضمام لمهمة بحرية في مضيق هرمز.

وأضاف السفير الأمريكي ريتشارد جرينل إن على ألمانيا واجب ينبغي الوفاء به، مضيفا لصحيفة "اوجسبورجر ألجماينه": "ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. يرتبط هذا النجاح بمسؤوليات عالمية، بحسب رويترز.

وقال إن الولايات المتحدة تسعى منذ أسابيع للحصول على تأييد ألمانيا للمهمة العسكرية في مضيق هرمز وإنه رغم تصريح أحد الوزراء بأنه يجري النظر في الطلب فإن وزير الخارجية أعلن رفضه.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا تدهورا منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة بسبب خلافات ترتبط بعدد من القضايا منها الرسوم الجمركية وخط نورد ستريم 2 للغاز وإيران، بحسب رويترز.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، إن برلين لم تعرض الانضمام إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز إذ ترغب في تهدئة التوتر مع إيران، في حين أشارت وزيرة الدفاع إلى عدم اتخاذ قرار بعد بشأن هذه المسألة.

ومن جانبه، استبعد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس استبعد يوم الأربعاء مشاركة بلاده في مهمة بحرية مزمعة بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز القريب من إيران وذلك بعدما قالت واشنطن إنها قدمت طلبا رسميا لبرلين.

وقال الوزير إن ألمانيا ترغب في تهدئة التوتر مع إيران وإنه ينبغي القيام بكل شيء ممكن لتجنب التصعيد.