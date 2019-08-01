اجتماع أوروبي للتوافق على مرشح لمنصب مدير صندوق النقد

ويقود وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير المساعي للتوصل إلى توافق أوروبي لاختيار خليفة لكريستين لاغارد التي تقدمت باستقالتها بعد اختيارها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.
المرشحون الخمسة هم وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو ووزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو ووزير المالية الهولندي السابق جيروين ديسيلبلوم والرئيسة التنفيذية للبنك الدولي البلغارية كريستالينا جورجيفا والمفوض الأوروبي السابق الفنلندي أولي رين.
يذكر أنه عادة ما تترأس شخصية أوروبية صندوق النقد الدولي، بينما يتولى أمريكي رئاسة المنظمة الشقيقة "البنك الدولي"
وبدأت دول ناشئة خلال الفترة الأخيرة، التعبير عن رفضها لهذه القاعدة غير المنصوص عليها في أي وثيقة.
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