ألمانيا تريد امتلاك مقاتلات "نووية"

أفادت معلومات صحفية بأن ألمانيا طلبت من وزارة الدفاع الأمريكية أن تسمح لها بتجهيز طائراتها بقنابل نووية.

وأفادت نفس المعلومات أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تزال تناقش هذا الطلب، مترددة في اتخاذ القرار خشية أن يثير تجهيز طائرات "يوروفايتر" الألمانية بالقنابل النووية أو الصواريخ ذات الرؤوس النووية، رد فعل روسيا الحاد لأن بإمكان مقاتلات "يوروفايتر" توجيه الضربات المدمرة لمنطقة كالينينغراد وشمال غرب روسيا والقواعد العسكرية الروسية في بيلاروسيا في حال انطلقت من ألمانيا.

وتملك ألمانيا عدة رؤوس نووية بموجب برنامج الناتو لتبادل الأسلحة النووية. ويسمح هذا البرنامج بتجهيز مقاتلات "تورنادو" المنتهية خدمتها بالرؤوس النووية. أما مقاتلات "يوروفايتر" التي لم تدخل الخدمة رسميا بعد فلا يتضمن برنامج الناتو تزويدها بالسلاح النووي.

وحسب معلومات "ذي أفيايشن جيك كلاب" فإن البنتاغون سيعمد إلى المماطلة في اتخاذ القرار بشأن الطلب الألماني لأنه يرى له مصلحة في تجهيز مقاتلات "إف-35" أولا بالقنابل النووية. وفضلا عن ذلك فإن الأمريكيين لا يُرضيهم تقييد الأوروبيين لدخول الشركات الأمريكية إلى سوق أوروبا بتوقيع معاهدة تمويل وتطوير ونشر القوات المسلحة بصورة مشتركة.