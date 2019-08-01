بومبيو يأمل أن تجد كوريا الجنوبية واليابان مخرجا لتخفيف التوتر

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن يأمل أن تجد كوريا الجنوبية واليابان مخرجا لتخفيف التوتر بين البلدين.

جاء تصريحات بومبيو بعد فشل مباحثات ثنائية، جرت اليوم الخميس، في بانكوك في تايلاند، بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان، في تضييق الخلافات بين البلدين.

وتأتي هذه المباحثات، التي جرت بين وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا ونظيرها الياباني تارو كونو، قبل يوم واحد من قرار اليابان المحتمل لرفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء الموثوق بهم، بحسب ما نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان، وذلك عقب تشديد اليابان قيود التصدير ضد كوريا الجنوبية في يوم 4 يوليو/ أيار الماضي، "ردا على قرارات محكمة كورية جنوبية بدفع التعويضات لضحايا العمل القسري الذي مارسته اليابان في زمن الحرب".

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، قوله إنه "لم يكن هناك تغيير كبير في موقف اليابان، والخلافات بين الجانبين لا تزال تبدو كبيرة".