الرئيس السابق للأمن العام الإسرائيلي يحذر من خطوة قد تؤدي إلى "حمام دم"

قال الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الجنرال يورام كوهين، إن ضم المنطقة C لإسرائيل سيقود إلى "حمام دم لا ضرورة له".

وحذر الجنرال يورام كوهين، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، من مخطط ضم المنطقة C في الضفة الغربية إلى بلاده، وهو المخطط الاستيطاني الذي يعلن وزراء وأعضاء كنيست تأييدهم لتلك الخطوة.

ברקע החלטת הקבינט, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן ל-@ilanadayan1: "סיפוח שטחי C עלול לגרור אותנו למרחץ דמים מיותר. צריך ללכת למהלכים של צמצום הכיבוש ביו"ש" >> https://t.co/Ihtvc2JjfX

(צילום: מרים אלסטר, פלאש90) pic.twitter.com/ulcaAcS2pm — גלצ (@GLZRadio) August 1, 2019

وتابع الجنرال كوهين، قائلا:

من الضروري التوجه إلى خطوات لتقليص الاحتلال في الضفة الغربية، تحسين المواصلات، وتحسين العمل، وكذلك نقل مناطق من المنطقة B إلى المنطقة A التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل.

وتأتي تصريحات الجنرال يورام كوهين على خلفية مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أول أمس، على مخطط لبناء 6000 وحدة سكنية في مستوطنات هذه المنطقة، و700 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين.

ويشار إلى أن المنطقة B تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، بينما المنطقة C، التي تبلغ مساحتها 60% من مساحة الضفة الغربية، تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، بموجب اتفاق أوسلو، الموقع في العام 1993.