"فيسبوك" تغلق مواقع مضللة في عدد من الدول العربية

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، إغلاق عدة صفحات وحسابات ومواقع مضللة في عدة دول عربية بسبب تورطها في تضليل المستخدمين على "فيسبوك" و"إنستغرام".

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان لشركة "فيسبوك": "لقد أغلقنا 259 حساباً و102 صفحة وخمس مجموعات، وأغلقنا 17 حساباً على "إنستغرام"، وجميعها كانت قد انخرطت في سلوك ضار ومنسق نشأ في الإمارات ومصر وركزت على عدد من البلدان، وخاصة في الشرق الأوسط، وبعضها في شمال وشرق أفريقيا".

وأضاف البيان أن "الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الشبكة استخدموا حسابات خطرة ومزيفة، تم اكتشاف الغالبية العظمى منها وتعطيلها بالفعل بواسطة أنظمتنا الآلية".

وأشار إلى أن النشاط المضلل لهذه الشبكات ركز على عدد من بلدان المنطقة خاصة في الشرق الأوسط، وبعضها في شمال إفريقيا وشرقها.

كما وأوضح البيان، أن هذه الشبكة أقدمت على تشغيل الصفحات ونشر محتواها والتعليق في المجموعات وزيادة المشاركة بشكل مصطنع.