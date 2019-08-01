بالفيديو...كوريا الجنوبية تختبر "هليكوبتر" ذاتية القيادة     

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم، الخميس، بأن كوريا الجنوبية اختبرت بنجاح أول طائرة هليكوبتر ذاتية القيادة، بعدما اجتازت اختبارات المناورة والسلامة.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة تدعى "KUS-VH 500MD"، ظلت تحوم على ارتفاع 10 أمتار، بسبب قدرة وأمان نظام التحكم الخاص بها، مؤكدة أن الرحلة الأولية للطائرة استغرقت حوالي 30 دقيقة دون طيار، في مركز الطيران التابع لمعهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي في مقاطعة جولا الجنوبية.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن الطيران الكوري الجنوبي يطور طائرات ذاتية القيادة، منذ عام 2014، وبأنه جرى تجهيز المروحية بأنظمة قيادة متطورة، بما في ذلك جهاز كمبيوتر للتحكم في أنظمة الطيران، ونظام ملاحة مدمج، وكمبيوتر آخر للتحكم في الأنظمة الكهربائية والمحرك الأساسي.

وتستطيع الهليكوبتر الكورية الجديدة البقاء في الهواء مدة 6 ساعات، وحمل ما يصل إلى 440 كجم، كما يمكن استخدامها في عدة مجالات مدنية وعسكرية، مثل نقل الشحنات إلى ساحات القتال أو تسليم الطرود للمنازل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كوريا الجنوبية تخطط لبيع هذه الطائرة في المستقبل، خاصة مع تطورها للقيام بمهام المراقبة، ليلا ونهارا.