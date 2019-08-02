"إس-400" تكشف نقاط ضعف "إف-35"

يذكر أن الولايات المتحدة لم تعد تطالب تركيا بالتخلي عن شراء منظومات "إس-400" من روسيا وباتت تتمنى على تركيا ألا تُدخل منظومات "إس-400" التي تتسلمها من روسيا الخدمة الفعلية لكي يتمكن الأمريكيون من مواصلة استخدام مقاتلات "إف-35" في تركيا. ذلك لأن منظومة "إس-400" تشكل، برأي الأمريكيين، خطرا على مقاتلة "إف-35"، إذ أن بإمكانها تعقب المقاتلات الأمريكية الخفية بصفة مستمرة. كما أن اندماج "إس-400" في دفاعات الناتو الجوية (تركيا عضو في حلف الناتو) سيتيح لروسيا فرصة الاطلاع على تفاصيل أنظمة الاستطلاع والاستخبار والرصد الجوي التابعة للناتو.

والأكثر خطورة، وفقا لـ"ديفينس نيوز"، أن بإمكان "إس-400" كشف الشفرة التي تمكّن مقاتلة "إف-35" من تمييز الصديق من العدو.

وقد يكون معنى هذا أن ثمة شكوكا حول تفوق مقاتلة "إف-35" التي يعتبرها الأمريكيون أفضل طائرة قتالية خفية في العالم.