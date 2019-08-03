جولة جديدة من محادثات السلام بين أمريكا وطالبان في قطر

أعلن مسؤولون أن جولة ثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية ستبدأ في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين وصفتهم بـ"الكبار وأنهم على دراية بالمحادثات" أن الجولة ستكون المرحلة "الحاسمة" في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بأفغانستان منذ 18 عاما.

وأضافوا أنه من المتوقع الإعلان عن اتفاق للسلام في نهاية الجولة الثامنة للمحادثات بين الأطراف المتحاربة مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى سحب القوات الأجنبية من البلد الذي يطحنه الحرب.

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الجمعة، أن مشروع الاتفاق الأمريكي مع طالبان يهدف إلى إحلال السلام في أفغانستان وليس إلى انسحاب القوات الذي سيعتمد على الوضع في البلاد.

وأضاف خليل زاد أن طالبان "ترسل إشارات" بأنهم يريدون إبرام اتفاق. قائلاً : "نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض مستعد لسحب أقل من نصف القوات العسكرية من أفغانستان كجزء من الاتفاق الأولى مع حركة طالبان الراديكالية .