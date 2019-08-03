مصرع 7 أشخاص إثر انقلاب قارب في الفلبين

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم نتيجة انقلاب زورقين قبالة ساحل مدينة إيلويلو الفلبينية.

ووفقا لموقع "رابلر" الإخباري نقلا عن بيان لخفر السواحل كانت الزوارق متجهة إلى مقاطعة غيماراس عندما ضربت رياح قوية مفاجئة السفن في منطقة مدينة إيلويلو، مما تسبب في انقلابها.

أفاد خفر السواحل أن هناك 51 شخصًا على متن أحد القاربين 43 راكباً و4 من أفراد الطاقم، والآخر لديه 4 من أفراد الطاقم.

وتستمر عمليات البحث عن الركاب المفقودين والطاقم.

توضح وكالة "شينخوا" للأنباء بالإشارة إلى أحدث بيانات خفر السواحل أن الخبراء أنقذوا 31 شخصًا، ولا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين.