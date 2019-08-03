ترامب: إطلاق نار فظيع في تكساس والتقارير تتحدث عن سقوط عدد كبير من القتلى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إطلاق نار فظيع حصل في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت، وتشير التقارير الى سقوط عدد كبير من القتلى.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها بأن إطلاقا للنار وقع في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وبأن التقارير تشير إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وبأن سلطات الولاية وإنفاذ القانون تقوم بعملها، كما وأنه تحدث مع المحافظ لتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

وقالت الشرطة إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري .

وأضافت شرطة مدينة إل باسو على "تويتر" "لدينا بلاغات متعددة عن عدد من مطلقي النار... الشرطة تنفذ عمليات تفتيش لمنطقة واسعة جدا".

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.

وعُرضت مقاطع مصورة على "تويتر" تظهر رواد أحد المتاجر يجري إجلاؤهم وقد رفعوا أيديهم في الهواء.